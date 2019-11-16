Son dakika: Bakanlık açıkladı! Yedinci ortak kara devriyesi yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 7'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi" denildi.