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16.11.2019 - 11:17 | | DHA

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Yedinci ortak kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki 7'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Yedinci ortak kara devriyesi yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 7'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi" denildi.

Son dakika: Bakanlık açıkladı Yedinci ortak kara devriyesi yapıldı

 

Babasıyla çektiği videodan sonra, başına gelmeyen kalmadı!Konya'da yaşayan güzellik uzmanı Özlem Bademci (26), fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca, kendisini hemşire zannedenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
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