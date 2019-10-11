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11.10.2019 - 15:56 | | DHA

Bakırköy sahil yolunda akılalmaz kaza!

Bakırköy Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Bakırköy sahil yolunda akılalmaz kaza!

Kaza, 15.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Florya istikametine ilerleyen ve vinç parçası taşıyan 34 UG 8074 plakalı kamyon, üst geçide takıldı. Kamyonun taşıdığı vinç parçası seyir halindeki 34 ZD 1963 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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