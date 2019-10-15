Dakika dakika Barış Pınarı Harekâtı... Teröristler yine sivilleri hedef aldı!

Barış Pınarı Harekâtı'nda artık gözler Fırat'ın batısında, Menbiç'te. Tel Abyad ve Rasulayn'dan teröristlerin temizlenmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik" diyerek yeni hedefi ilan etti. Daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Cerablus'ta askeri hareketlilik var. Cerablus, Menbiç'in hemen üzerinde yer alıyor. Menbiç'te Şam rejimi ve teröristlerin anlaştığı yönünde haberler var.

13.05 : Milli Savunma Bakanlığı: Menbiç'ten yapılan havan saldırısında bir asker şehit oldu, çatışmalarda 15 terörist öldürüldü.

13.05 : Mardin Valiliği, "Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri’ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.



12.25 : Demirören Haber Ajansı: Sınırın Suriye tarafındaki Derbesiye'den YPG'li teröristler havan saldırısı düzenledi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesinde yaralılar olduğu bildiriliyor.

12.10 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nda şimdiye kadar 1000 kilometrekarelik alanın teröristlerden kurtarıldığını açıkladı.

11.30 : Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da, YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar kontrollü olarak imha ediliyor. Meydana gelen şiddetli patlamalar, Türkiye tarafından da duyuluyor.





Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri de obüs atışlarıyla ateş altına alındı, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den de duyuluyor.

Reuters ve AP haber ajansları, Tel Abyad'dan yükselen dumanların Türkiye tarafından çekilmiş fotoğraflarını servis etti.



Nüfusunun büyük bölümü Arap olan Tel Abyad ilçesinde, kent sakinleri evlerine dönmeye başladı.

Rakka'ya bağlı ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. ABD'nin desteğiyle DEAŞ teröristleri ilçeden çıkarılınca, tehdidi fırsata çeviren YPG/PKK terör örgütü Tel Abyad'ı 2015'te işgal etmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri tehdit ederek Tel Abyad'dan çıkarmış ve demografiyi değiştirmişti.

10.55 : DHA'nın haberine göre, gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla destek verildi. TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak’a geçtikleri belirtildi.

09:30 : ABD'den üst düzey bir heyet, Barış Pınarı Harekâtı'nı görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Heyette Başkan Yardımcısı Mike Pence de yer alıyor. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili, heyetin Ankara'ya gönderilmesi kararının Başkan Donald Trump tarafından alındığını söyledi.

09:30 : Reuters'ın objektifinden Tel Abyad'da indirilen terör örgütü YPG'nin paçavrası.







09:25: Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus Genelkurmay Başkanı’nın Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın Kobani’yi kapsaması konusu görüşülmemiştir. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

07:25: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 olduğu bildirildi.