Son dakika... BeÅŸiktaÅŸ'ta otobÃ¼s duraÄŸa daldÄ±

Kaza, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Necdet K.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± halk otobÃ¼sÃ¼ hÄ±zla gelerek yolcularÄ±n da bulunduÄŸu duraÄŸa daldÄ±. Duraktaki 12 yolcu yaralandÄ±. Duran otobÃ¼sten elinde bÄ±Ã§akla inen Necdet K., bir kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra kaÃ§arak BeÅŸiktaÅŸ Ä°skelesi'nde denize atladÄ±. Bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, BeÅŸiktaÅŸ Ä°skelesi'nde denizden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Necdet K.'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

1'i ÅŸofÃ¶rÃ¼n bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi olmak Ã¼zere 2'si aÄŸÄ±r 13 kiÅŸinin hastanedeki tedavileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisin olaya iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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