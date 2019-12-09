MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Erzincan'da otobüsle araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL
09.12.2019 - 18:53 | | AA

Son dakika | Erzincan'da otobüsle araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Son dakika | Erzincan'da otobüsle araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü ile 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika | Erzincanda otobüsle araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi.

Son dakika | Erzincanda otobüsle araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzce’de kış lastiği denetimleri devam ediyorDüzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan veya diş derinliği uygun olmayan 175 araca 109 bin 148 lira cezai işlem uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme

Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme

Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Bu kez Eurobank dolandırıcıları ortaya çıktı! 'Bu suçun içine nasıl bulaştım bilmiyorum'

Bu kez Eurobank dolandırıcıları ortaya çıktı! 'Bu suçun içine nasıl bulaştım bilmiyorum'

Sıradaki Haber