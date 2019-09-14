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14.09.2019 - 17:41 | | İHA

Son dakika... Esenyurt'ta yangın paniği!

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı.

Son dakika... Esenyurt'ta yangın paniği!

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında aralarında çocuklarında olduğu mahsur kalan vatandaşları komşuları seyyar merdiven yardımıyla kurtarırken, yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. Yangın, Esenyurt 820'nci sokak içinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Üst katlarında aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangın nedeniyle binayı ve koridorlarını dumanların kaplaması sebebiyle, vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Tam bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, binanın birinci katına merdiven uzatarak, çocukları aşağıya indirdi. Vatandaşların çabalarıyla kurtarılan çocuklar sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yangın sırasında vatandaşlara merdiven ile yardım eden bir vatandaş ile bir çocuğa ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. 10'dan fazla kişi ise kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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