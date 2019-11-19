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19.11.2019 - 19:59 | | AA

Son dakika | Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika | Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı.

 

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