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19.11.2019 - 16:06 |

Son dakika... FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe!

19 ilde FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı yakalandı.

Son dakika... FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çırkarıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor.

YENİ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Öte yandan örgütün "Hawala" sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi.

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