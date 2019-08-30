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30.08.2019 - 12:25| AA

Son dakika... FETÖ’nün Malezya sorumlusu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Malezya sorumlusu  Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla  yakalanarak bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Son dakika... FETÖ’nün Malezya sorumlusu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'yle mücadele  kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt  dışında yakaladı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla  gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey  görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Arif Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama  ve yakalama kararı bulunuyordu.

 

 

 

 

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