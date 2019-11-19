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19.11.2019 - 15:29 | | DHA

Son dakika... Gri listede aranan 'Nirvana' kod adlı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

Son dakika... Gri listede aranan 'Nirvana' kod adlı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu seviyedeki, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

 

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