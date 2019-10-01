MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... İnşaatta göçük! Can pazarı...
01.10.2019 - 14:53 | | İHA

Son dakika... İnşaatta göçük! Can pazarı...

İstanbul Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde inşaatta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... İnşaatta göçük! Can pazarı...

Sultanbeyli'de bir inşaat temel çalışması sırasında çökme meydana geldi. Orhan Aydoğan isimli bir işçi kayan toprak nedeniyle beline kadar gömüldü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiy ekipleri geldi. Ekipler kısa düren çalışmanın ardından işçiyi olduğu yerden kurtardı. Aydoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kubilay incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

 

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Soluk borusundan taş çıktı!

Soluk borusundan taş çıktı!

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Sıradaki Haber