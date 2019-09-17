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17.09.2019 - 16:36 | | AA

Son dakika! İstanbul Adliyesi'nde silah sesleri

İstanbul Adalet Sarayı'nda silahla kendini vuran güvenlik görevlisi yaralandı.

Son dakika! İstanbul Adliyesi'nde silah sesleri

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otoparkında görevli güvenlik görevlisi F.U. (39), görev silahıyla başına ateş etti.

Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.U, Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 8 yıldır adliyede görevli olduğu öğrenilen F.U'nun tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

 

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