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14.12.2019 - 15:13 | | DHA

Son dakika...İstanbul'da alarm! Polise ateş açıldı

Gelen son dakika haberine göre; Gaziosmanpaşa'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

İstanbul'da alarm! Polis peşinde
İstanbul'da alarm! Polis peşinde
İstanbul'da alarm! Polis peşinde
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Edinilen bilgiye göre polis, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adresine gitti. Bodrum katta kapı önünde polisi gören şüpheli ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun annesini  yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, pencereden kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. Ancak şüpheli bulunamadı.

Şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Son dakika...İstanbulda alarm Polise ateş açıldı

Son dakika...İstanbulda alarm Polise ateş açıldı

Son dakika...İstanbulda alarm Polise ateş açıldı

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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