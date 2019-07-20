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20.07.2019 - 17:55| AA

Son dakika... İstanbul'da yatta yangın!

İstanbul Boğazı'nda bir yatta çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika... İstanbul'da yatta yangın!

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk açıklarında seyreden "Boğaz Çocuğu" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açıkta yanmaya başlayan ve akıntıyla Kuzguncuk İskelesi yakınlarına sürüklenen yattaki 11 kişi, denize atladı.

 

Son dakika... İstanbulda yatta yangın

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri, yattan denize atlayanları sudan çıkardı.

Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın, yatta büyük çapta hasara neden oldu.

Yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Paşa Limanı İstasyonu'na çekildi.

Son dakika... İstanbulda yatta yangın

 

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