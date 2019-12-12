MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Lüks rezidansta bavul cinayeti
ABONE OL
12.12.2019 - 12:21 | | Ferit Zengin/Milliyet - DHA

Son dakika! Lüks rezidansta bavul cinayeti

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

Son dakika! Lüks rezidansta bavul cinayeti

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Para karşılığı anlaştığını iddia ettiği Didem Mengü'yü çıkan tartışma sonrası kafasını duvara ve yere vurarak öldüren Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Son dakika Lüks rezidansta bavul cinayeti

Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KADINI 10 YILDIR TANIYORMUŞ

Didem Mengü isimli kadını 10 yıldır tanıdığını söyleyen katil zanlısı, maktülü telefonla arayıp olayın yaşandığı adrese çağırdığını ve çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü itiraf etti. Daha önce de para karşılığı birlikte olduğu kadını öldüren zanlı, Didem Mengü'yü çöpe atmak için bavula koyduğunu ama vicdanı el vermeyince kadının arabasını alıp kaçtığını anlattı. Kartal'da polise teslim olan Abdulselam G., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber