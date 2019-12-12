Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Para karşılığı anlaştığını iddia ettiği Didem Mengü'yü çıkan tartışma sonrası kafasını duvara ve yere vurarak öldüren Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KADINI 10 YILDIR TANIYORMUŞ

Didem Mengü isimli kadını 10 yıldır tanıdığını söyleyen katil zanlısı, maktülü telefonla arayıp olayın yaşandığı adrese çağırdığını ve çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü itiraf etti. Daha önce de para karşılığı birlikte olduğu kadını öldüren zanlı, Didem Mengü'yü çöpe atmak için bavula koyduğunu ama vicdanı el vermeyince kadının arabasını alıp kaçtığını anlattı. Kartal'da polise teslim olan Abdulselam G., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.