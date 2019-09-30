Son dakika... Metrobüste yangın!

Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.
Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısıAkdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Kıraç, tur teknelerine, balıkçılara, kanoculara ve falezlerde yüzen vatandaşlara, "Mağaralar Akdeniz fokunun yatak odası, buraya girmeyin" dedi.