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30.09.2019 - 17:43 | | DHA

Son dakika... Metrobüste yangın!

Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika... Metrobüste yangın!
Metrobüste yangın! Seferler aksıyor...
Metrobüste yangın! Seferler aksıyor...
Metrobüste yangın! Seferler aksıyor...
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Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.

Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.

Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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