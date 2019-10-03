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03.10.2019 - 18:31 | | AA

Son dakika | MSB açıkladı! Yerle bir edildi...

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MSB açıkladı! Yerle bir edildi...

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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