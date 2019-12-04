04.12.2019 - 14:05 |
Son dakika... MSB duyurdu! Teröristler 45 sivili katletti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı" ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar birazdan...
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.