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07.12.2019 - 17:08 | | AA

Son dakika... Muş'ta örgüte ağır darbe! 5 terörist...

Muş'un Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Muş'ta örgüte ağır darbe! 5 terörist...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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