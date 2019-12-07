07.12.2019 - 17:08 | | AA
Son dakika... Muş'ta örgüte ağır darbe! 5 terörist...
Muş'un Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.