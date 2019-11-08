08.11.2019 - 13:50 | | AA
Son dakika... Rusya ile 3. ortak devriye tamamlandı!
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı. Devriyenin Kamışlı-Derik arasında yapıldığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.