08.11.2019 - 10:02 | | DHA
Son dakika! Rusya ile 3. ortak kara devriyesi başladı
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.