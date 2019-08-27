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27.08.2019 - 12:47

Son dakika... S-400'ün füze bataryaları Ankara'da

Rusya'dan gelen füze bataryalarının teslimatı Ankara Mürted'de yapılıyor, Milli Savunma Bakanlığı sevkıyatın bir ay süreceğini duyurdu.

Son dakika... S-400'ün füze bataryaları Ankara'da

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminde ikinci sevkıyat başladı. Ankara Mürted'e inen Rus kargo uçaklarının içinde füze bataryaları yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi açıklamayla sevkıyatı duyurdu: "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir."

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