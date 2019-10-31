Son dakika... Tekirdağ ve İstanbul'da büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

İstanbul polisi, yaptığı rekor operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Topladığı atık yağlara Tekirdağ'da kurduğu kaçak fabrikada kimyasal maddeler ekleyerek akaryakıt imal edip Avrupa’ya ihraç eden bir şebekeye düzenlediği operasyonda 10 milyon Euro değerinde bin 500 ton kaçak Biyodizel yakıt ele geçirdi. 11 üyesi yakalanıp gözaltına alınan şebekenin Malkara'da kurduğu depoda depoladığı kaçak akaryakıtı gemiyle Avrupa'ya ihraç ederken baskın yediği öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri de lokanta ve restoranlardan topladığı bitkisel atık yağları işleyerek “biyodizel” yakıt üreten bir şebeke belirledi. Tekirdağ'da kurduğu kaçak fabrikada kayıt dışı üretim yaptığı belirlenen şebekenin piyasaya sürdüğü yakıtla bir çok aracın arızalandığı da tespit edildi. Aynı zamanda devleti milyonlarca lira vergi zararına uğratan şebekenin çökertilmesi için 4 ay teknik ve fiziki takip çalışması yapan ekipler şebekeye dair ilginç bilgilere ulaştı.

Şebekenin, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilmişi bir işletme lisansı bulunmayan Tekirdağ Süleymanpaşa’daki bir fabrikada topladığı bitkisel atık, dizel araçlarda kullanılan yakıta dönüştürmek için içerisine alkol ve kostik ekleyerek Biyodizel yağa çevirdiği tespit edildi. Çevrilen yağları yine Tekirdağ, Malkara’da bir tesiste depoladığı belirlenen şebekenin, geçtiğimiz ay Tekirdağ Limanı’ndan tanker gemi ile İspanya’ya sevkiyat yapacağı ve sevkiyatta ürettiği ürünü Gümrük beyannamesinde farklı ürün olarak gösterdiği tespit edildi. Tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Kaçakçılık polisi, Tekirdağ KOM polisinin desteğiyle 19 Eylül 2019’da düzenlediği ortak operasyonda fabrika-liman arasındaki tanker TIR’lara ve üretim tesisine 40 ekiple baskın düzenledi. Bir buçuk milyon litre ( bin 300 ton) kaçak Biyodizel yakıtın ele geçirildiği baskında kaçakçılıkta kullanılan araçlara ve tesislere el konuldu.

Ele geçirilen kaçak Biyodizel yakıtlardan numune alarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TUBİTAK) gönderen ekiplerin, "incelenen numune Biyodizel” dir raporunun ardından 29 Ekim’de kimya tesisinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için düzenlediği ikinci dalga operasyonda aralarında şebeke elebaşlarının da bulunduğu 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı olmadan gerçek dışı beyanla akaryakıt üretip ihraç etmeye çalıştığı belirlenen şebekenin hakkında 5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 10 Milyon Euro olduğu öğrenildi.