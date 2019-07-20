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20.07.2019 - 09:41| AA

Son dakika... Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

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