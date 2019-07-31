MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Teröristlere ağır darbe! Zap ve Metina vuruldu
31.07.2019 - 08:58| DHA

Son dakika... Teröristlere ağır darbe! Zap ve Metina vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Son dakika... Teröristlere ağır darbe! Zap ve Metina vuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu" denildi.

Böyle hırsızlık görülmediBursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir Kahramanın Rüyası filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bir Kahramanın Rüyası filmi konusu ve başrol oyuncuları

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hangi dizilerde oynadı?

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hangi dizilerde oynadı?

AÖL ek sınav başvuruları için son gün ne zaman?

AÖL ek sınav başvuruları için son gün ne zaman?

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sıradaki Haber