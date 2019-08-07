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07.08.2019 - 11:31| AA

Son dakika... Teröristlere 'Pençe' darbesi! Sayı 80'e yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4  PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist  sayısı 80 oldu.

Son dakika... Teröristlere 'Pençe' darbesi! Sayı 80'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın  kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda  teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist  sayısının 80 olduğu belirtildi.

 

 

 

 

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