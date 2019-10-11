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11.10.2019 - 14:23 | | İHA

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı! Doğum gününde şehit oldu

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı! Doğum gününde şehit oldu

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'si şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

HULUSİ AKAR'DAN BAŞ SAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı Doğum gününde şehit oldu



VALİLİK AÇIKLADI

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Rıfat bölgesindeki sahada görev yapan askerlerimiz Piyade Uzman Onbaşı Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer havan saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı Doğum gününde şehit oldu

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin'e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi'nin İstanbul'da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.

Aslen Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan Abdülhamit Bilgen'in ise bugün doğum günü olduğu ve cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozhüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

 

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı Doğum gününde şehit oldu

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Mermer’in acı haberi ise Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer'e yetkililer tarafından verildi. Şehit Yunus Mermer’in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan, şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı "ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu. Şehidin cenazesinin Konya’da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı Doğum gününde şehit oldu

Son dakika | TSK üssüne havanlı saldırı Doğum gününde şehit oldu

 



Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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