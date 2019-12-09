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09.12.2019 - 19:46 | | DHA

Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme
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