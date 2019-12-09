09.12.2019 - 19:46 | | DHA
Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.
Çavuşoğlu: "Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu: "(Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur"