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23.10.2019 - 09:47 | | DHA

Son dakika... Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta, bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, durumu ağır olan anne ise hastanede tedaviye alındı.

Son dakika... Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
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Olay, Elmalıdere Mahallesi 1'inci Çelikhan Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yaşar ailesinin çocuklarını okula götürmek için sabah eve gelen yakını zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bu kişi, ailenin diğer yakınlarına da haber verdi. Balyozla kapı kırılıp, girilen evde Bülent Yaşar (32), eşi Yasemin Yaşar (26), oğulları Muhammet Nurkan (9) ve Muhammet Furkan (6) ile kızları Aişe Yaşar’ı (3) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Yaşar ve 3 çocuğunun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yasemin Yaşar ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde yapılan incelemede, odanın birinde yangın çıktığı, ailenin dumandan zehirlendiği, yangının da kendiliğinden söndüğü belirlendi.

Bülent Yaşar ve çocuklarının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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