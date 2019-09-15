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15.09.2019 - 08:53 | | AA

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

Yaralı halde yakalandı! İşte ilk sözleriHakkari kırsalında sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandoların birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste gösterdiği şefkat ve uzattığı yardım eli görüntülendi.
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