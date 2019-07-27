Son Mektup filmi hangi dönemde geçiyor?
2015 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Özhan Eren oturuyor. Tarihi bir savaş filmi olan Son Mektup'ta Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Son Mektup filminin konusu nedir? Hangi dönemde geçiyor?
Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale cephesine gider. savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal Hemşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şartlar altında, bir de Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih Yüzbaşı sayesinde kurtulan “Küçük Gazi Fuat”, yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır...
Çanakkale Deniz Zaferi hakkındaki Son Mektup, harp günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun çok duygusal hikayesini anlatıyor. Önceki filmi "120" ile yurtiçi ve dışında büyük övgüler alan ve milyon barajını aşan Özhan Eren, senaryosunu yazdığı ve yapım-yönetimini üstlendiği Son Mektup'ta savaşı ve savaşın perde arkasını çok duygusal bir dille anlatıyor. Son Mektup'ta Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı'yı canlandıran Tansel Öngel ile Nihal Hemşire rolündeki Nesrin Cavadzade başrolleri üstleniyor.
OYUNCU KADROSU
Tansel Öngel: Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Nesrin Cavadade: Nihal Hemşire
Bülent Şakrak: Tophaneli Hakkı Kaptan
Ozan Gözel: Dr Ragıp Yüzbaşı
Hüseyin Avni Danyal: Cevat Paşa
Barbara Sotalsek: Erika Hemşire
Nuri Gökaşan: Kamil Paşa
Kerem Arslanoğlu: Rasıt Hüseyin Teğmen