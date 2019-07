Son Ültimatom filmi oyuncuları! Matt Damon kimdir?

Orijinal adı : The Bourne Ultimatum

Yönetmen : Paul Greengrass

Yapım Yılı : ABD, Almanya - 2007

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

Oyuncular : Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn

Konu : Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.

MATT DAMON KİMDİR?

Gerçek adı Matthew Paige Damon olan oyuncu ve senaryo yazarı Matt Damon, 1970 Boston Massachusetts’ de Kent Damon ve Nancy Carlsson-Paige’nin ikinci oğulları olarak dünya geldi.

Harvard Üniversitesi’nde başladığı İngilizce eğitimini yarıda bırakarak oyunculuğa yoğunlaşan Matt Damon, American Reportory Tiyatrosu ve Boston tiyatrolarında aldığı rollerle ilk oyunculuk deneyimlerini kazındı. İlk rol aldığı sinema filmi Mystic Pizza’da Julia Roberts ile birlikte bir sahnede oynadı. Ardından Courage Under Fire filmindeki aldığı rolle ilgi çeken oyuncu, yönetmenliğini Kevin Smith’in yaptığı Chasing Amy ve Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Rainmaker gibi filmlerde oynadı. Matt Doman çocukluk arkadaşı Ben Affleck ile senaryosunu birlikte yazdıkları Good Will Hunting filmi ile kamera karşısına geçti. Damon bu film ile kariyerinde inanılmaz bir başarıya imza attı, Golden Globe ve Oscar En İyi Senaryo ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazandı; her iki aktör de Miramax ile sözleşme imzaladılar. Sonrasında Steven Speilberg filmi Saving Private Ryan’daki performansıyla en yetenekli aktörler arasında yer almaya başladı.

Matt Damon, Aralık 2005’te Arjantin doğumlu barmen Luciana Bozan Barroso ile evlendi. 2006 doğumlu Isabella adında bir kızları var.