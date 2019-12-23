Sony Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Sony ürünleriyle ilgili müşteri temsilcisi ile görüşmek için çağrı merkezini arayarak Vaio, Sony Xperia, Sony Notebook, Laptop gibi ürünlerin Sony çağrı merkezi müşteri hizmetlerini arayarak ürün arıza, sony garanti sorgulama, destek almak için arayabilirsiniz. Müşteri hizmetlerinden ürünleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.

Sony Müşteri Hizmetleri İletişim Telefon Numarası: 0212 473 77 77

Sony Türkiye Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 82 46



Sony Ürün Arıza Destek Hattı: 444 76 69

Öte yandan Sony 1946 yılında Japonya ‘da kurulmuştur. Sony kurucusu sonic ses anlamına gelen sound kelimesinden türeyerek sonus kelimesi anlam gelerek Sony şeklinde markalaşmıştır. Sony kurucusu Akito Morita isimli Japon asıllı kişidir. Sony ürünleri ile ilgili arıza kaydı oluşturabilir çağrı merkezindeki çalışan temsilcilere görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Sony; PlayStation serisi, son dönemlerde sıklıkla adını duyurduğu mobil cihaz ürünleri, ses ve müzik ürünleri ile dünya üzerinde tercih edilen en gözde markalardan birisidir. Üretip geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle kullanıcıların gönlünü fethetmiştir.

Sony genel merkezini Japonya ülkesinin Tokyo şehrinin 23 özel bölgesinden biri olan Minato bölgesinde açmış olup dünyaya açılan kapı olarak burayı kullanmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapan şirket gün geçtikçe büyümesine devam etmektedir. Sony servis ağını ülkelerin şehirlerine kadar yaygınlaştırmış olup müşteri memnuniyetine son derece önem vermektedir.