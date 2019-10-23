23.10.2019 - 14:18 | | DHA
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Malatya'da, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulunarak, terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı 'karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile PYD/YPG'yi övücü' paylaşımlarda bulundukları öne sürülen şüpheliler, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlar ekipleri tarafından belirlendi. Polis, adresleri tespit edilen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermiler ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Resulayn'da terör tünelleri kapatılıyorBarış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.