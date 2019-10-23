Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı 'karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile PYD/YPG'yi övücü' paylaşımlarda bulundukları öne sürülen şüpheliler, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlar ekipleri tarafından belirlendi. Polis, adresleri tespit edilen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermiler ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.