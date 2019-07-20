Sosyetik Gelin filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sosyetik Gelin filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Gizem Karaca ve Barış Murat Yağcı'nın yer aldığı film bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak.

SOSYETİK GELİN FİLMİ KONUSU

Zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin’in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki’nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin’i evliliğe zorlar.

Hayatın boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş,magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin’in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü, bir şekilde Kadir’in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar.

Havalimanında şüphe çekeceği için, otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip, Ege’ye doğru yol alır. Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye’e hikayesini anlatır. Asiye de Selin’e zorla Ege’ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. O’na kendine yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege’de akrabalarıyla takılma yerine, başka bir otobüse atlayıp, planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir. Selin’in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.