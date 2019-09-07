Soylu: Kamu zararı oluşmuşsa bakarız

Soylu, AFAD’da düzenlenen “Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı”nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

‘Bizim sorumluluğumuz’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı “İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz” sözünün, “İstanbul’a yeni kayyum” tartışmalarına yol açtığının belirtilmesi üzerine Soylu, pazar sabahı CNN Türk’te bunları konuşacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce, ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların Yenikapı miting alanında sergilemesine ilişkin bir soru üzerine Soylu, şunları kaydetti: “O da bizim sorumluluk alanımızdır. Arkadaşlarıma, dün gece itibarıyla bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa, ilgili bakanlığa ‘Biz, şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun’ diye söylenir. Söylenmedi. Biz, kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz, ama fiili olarak şu anda bir şey yok. Bunlar, kamu zararı oluşturabilecek şekilde şu anda sergilenmektedir. Yani, hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Bunlar, hizmete gerekli değillerse yapması gereken Kamu İhale Kanunu’nun kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bir eksiltme ortaya koyarak yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır, ama dönüp bunlara kiralarını öderken eğer, ‘Bunlar ihtiyaca ait değildir’ diye bir iddian söz konusuysa, yapman gereken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır. Aksi takdirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir. Bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdur.”