Sözcü davasında 7 kişiye hapis cezası

Sözcü gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme, yedi sanığı oy birliği ile “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Mediha Olgun’a beraat verirken firari sanık Burak Akbay’ın ise dosyasını ayırdı.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yonca Yücekaleli, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Mediha Olgun ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme başkanı, kararın açıklanacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Tüm sanıklar beraatlerini istediklerini belirtti.



Oy birliği ile karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru’yu “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ı “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklar Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli’yi ise “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Mediha Olgun’a ise suçun sabit olmadığını belirterek beraat verdi. Sanık Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise firari olduğu gerekçesiyle ayrıldı.



‘İtiraz edeceğiz’



Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Celal Ülgen, “Sözcü gazetesinin sesini kesmeye çalıştılar. Ama Sözcü gazetesi konuşmaya devam etti. Geldiğimiz aşamada bir yaptırımla karşı karşıyayız. Ben buna yargı açısından Pirus zaferi diyorum. FETÖ düşmanlığıyla bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması gazetecilerin lekelenmeme hakkını ihlal etmiştir” diye konuştu.

Sözcü davası avukatlarından avukat İsmail Yılmaz, hukuki süreci şöyle anlattı:



“Bundan sonraki süreçte, mahkemenin kararına gerekli itirazları yapacağız. İlk olarak, yedi gün içerisinde istinaf talebinde bulunacağız. Bu nedenle dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecek. Oradan hukuka uygun adil bir karar verileceğine inanıyoruz. Şayet aksi yönde karar çıkıp istinaf talebimiz reddedilirse bu durumda Yargıtay’a temyiz başvurusu yapacağız. Çünkü bu tip suçlarda 5 yılın altında ceza verilse bile Yargıtay yolu açıktır. Yüksek yargının bu yanlışları görüp düzelteceğine ve adil bir karar verceğine inancımız tamdır. Ancak Yargıtay bu cezaları onarsa artık infaz sürecine girilecek. Yok onamazsa yerel mahkemede yeniden yargılama başlayacak. Biz yasal hakkımız olan tüm yasal yollara başvuracağız.”



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden tepki



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, dava sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri bildirdi:



“Bu karar geçen ekim ayında iktidarın yargı reformu diye sunduğu pakette yer alan ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ maddesinin uygulanmadığının bir göstergesidir. Bu karar demokrasiye, gazeteciliğe, basın özgürlüğüne, halkın haber alma özgürlüğüne vurulmuş yeni bir darbedir. Sözcü Gazetesi çalışanları ve yazarları yalnız değildir. Bu ülkede demokrasinin yeşermesi için gazetecilerin görevlerini yapmalarının engellenmesinden artık vazgeçilmelidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdürdük, sürdüreceğiz.”