04.08.2019 - 15:40
Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Atamalar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri devam ediyor. 30 Temmuz 2019 Tarihinde başlayan tercihler, 5 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Peki tercih işlemlerinden sonra sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman gerçekleşecek?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx adresi üzerinden alınıyor. Ayrıca MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının oranını, verilen link üzerinden görebiliyorsunuz.
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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmen atamaları, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Göreve başlama tarihi ise 2 Eylül 2019 olarak belirlendi.