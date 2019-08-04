Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Atamalar ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx adresi üzerinden alınıyor. Ayrıca MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının oranını, verilen link üzerinden görebiliyorsunuz.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sözleşmeli öğretmen atamaları, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Göreve başlama tarihi ise 2 Eylül 2019 olarak belirlendi.