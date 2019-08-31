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31.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Stop-motion animasyonun öncüsü anısına sergi

Stop-motion animasyon teknolojisinde “Dynamotion” adıyla anılan tekniğin kurucusu kabul edilen Ray Harryhausen’ın 99’uncu doğum günü şerefine restore edilen maketleri gelecek yıl İskoçya’da sergilenecek.

Stop-motion animasyonun öncüsü anısına sergi

Modern sinemanın gidişatını değiştiren efsanevi sanatçının, aralarında “Sinbad” için yarattığı “Minaton” ve “Clash of the Titans”ta kullanılan “Eye of the Tiger” ve “Medusa”nın da olduğu ikonik karakterleri, arşivden çıkarılarak yeniden hayata dönmeye hazır hale getirildi. 2020’de İskoçya’da, Scottish National Gallery of Modern Art’ta açılacak “Ray Harryhausen: Titan of Cinema” sergisi Harryhausen’in işlerinin şimdiye kadar sergilendiği en kapsamlı platform olacak. Sanatçının zamanında “Jason and the Argonauts” ve “Mighty Joe Young” gibi filmlerde yaptığı çalışmalar da dönemin en önemli işleri arasında kabul ediliyor. Günümüzde de Guillermo del Toro, Steven Spielberg ve Tim Burton’ın aralarında olduğu yönetmenler hâlâ bu çalışmaları örnek almaya devam ediyor. Harryhausen’in sergisi 23 Mayıs 2020’de açılacak.

Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
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