Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı?

Avrupa kış saati uygulamasına 6 Ekim 2019'da geçiyor. Türkiye'de bilindiği üzere yaz saati uygulması devam ediyor. Telefonlar ve akıllı saatlerde saat güncellemesi kapalı değilse saatler 1 saat geri alınacak. Bu da kafa karışıklığına neden olacak. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen vatandaşlar "Şu an saat kaç?" sorusunu yöneltiyor.

SAATİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır