MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç?
27.10.2019 - 00:08 |

Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç?

Avrupa yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçiyor ve saatleri 1 saat geri alıyor. Türkiye'de mobil telefonlarda ve masaüstü bilgisayarlarda saat ayarı otomotik olanların saati de 1 saat geri alınacak. Bu nedenle saat konusunda kafa karışıklığı yaşanacak. Peki, şu an saat kaç?

Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç?

 

Türkiye'de 3 yıldan bu yana yaz saati uygulaması tüm yıl devam ederken Avrupa her yıl yaz saati ve kış saati uygulamasını devreye sokuyor. Bu yıl da Avrupa'da bu gece saatler 1 saat geri alınacak ve kış saati uygulmasına geçilecek. Bu nedenle Türkiye'de mobil telefonlarda ve masaüstü bilgisayarlarda saat ayarı otomotik olanların saati de 1 saat geri alınacak.

Bu nedenla kafa karılıklığı yaşanacak. Sabah erken saatte yola koyulacak olan vatandaşlar şimdi "Şu an saat kaç?" sorusuna cevap arıyor.

SAATİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır. 

Osmaniye'de arazi kavgasıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki grup arasında çıkan arazi tartışmasında Z.P.'nin önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti. Olayda H.K. ve M.G. ise yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

Evlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü

Evlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü

Sylvia Plath kimdir? Ne zaman doğdu? Google'dan Sylvia Plath doodle'ı

Sylvia Plath kimdir? Ne zaman doğdu? Google'dan Sylvia Plath doodle'ı

Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç?

Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç?

Sıradaki Haber