19.09.2019 - 01:06 | | AA / İHA
Sulama kanalına giren genç çoban boğuldu
Konya'nın Hüyük ilçesinde, serinlemek için su kanalına giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.
İlçeye bağlı Selki Mahallesi'nde çobanlık yapan Bismili Macidi (22), serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.
TELEFONUNA ULAŞAMAYINCA ŞÜPHELENDİLER
Çobana telefonla ulaşılamaması üzerine sulama kanalı kenarına gelen arkadaşları, çobanın elbiselerini ve cep telefonunu buldu.
Arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı aramalar sonuç vermeyince sulama kanalının suyu kesildi ve Macidi'nin cesedine, elbiselerin bulunduğu yere 15 metre mesafede ulaşıldı.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.