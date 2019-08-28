Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşında? Şule Yüksel Şenler neden öldü?

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Aslen Kıbrıslı olan ve küçük yaşlardayken ailesinin İstanbul'a göç ettiği Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokuluna giderken ailenin ekonomik durumu bozuldu.

Annesi kalp krizi geçirip yatağa düşünce Şenler, öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırak zorunda kaldı.

Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başlayan Şenler'in bu tecrübesi, onun ileride kendi başörtüsü modelini tasarlamasına öncülük etti.

Yazı hayatına 14 yaşında Yelpaze Dergisinde hikayelerle başladı. Asıl adı Yüksel olan Şenler, yazılarında isminin önüne Şule'yi ekleyerek erkek olmadığını vurgulamak istedi. Böylece yazı hayatında Şule Yüksel adıyla tanındı ve ünlendi.

Şenler, 21 yaşında da gazetecilikle tanıştı. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" adı altında kaleme aldı.

Amansız bir hastalığa yakalanıp hastanede tedavi altına alınan ağabey Özer Şenler'in kendisine "Risale" okumasını tavsiye ettiği Şenler'in örtünme ve namaz kılmaya yönelimi başlamış oldu

Şenler, 1965'te görüntüsüyle düşüncelerinin uymamaya başladığından hareketle tesettüre girdi. Ardından Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal Gazetesinde yazılar kaleme aldı.

Buradaki yazılarından ötürü Şenler'e birçok kez dava açıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin şikayeti üzerine hakkında açılan davayla birlikte Şenler'in hayatında yeni bir süreç başladı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Yarın İstanbul'da düzenlenecek olan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılacak