Sulli kimdir, nerelidir? Sulli neden öldü?

SULLİ KİMDİR?

Choi Jin-ri (d. 29 Mart 1994 - ö. 14 Ekim 2019), yada sahne adıyla Sulli, Güney Koreli aktristir. Kız grubu f(x)'in eski üyesidir. Choi Jin-ri (d. 29 Mart 1994 - ö. 14 Ekim 2019), yada sahne adıyla Sulli, Güney Koreli aktristir. Kız grubu f(x)'in eski üyesidir.

sulli Busan, Güney Kore'de 29 Mart 1994 tarihinde doğdu. Doğum adı "Choi Jin-ri" Korece "gerçek" anlamına gelmektedir. Ailesinin tek kız çocuğudur, iki abisi ve bir erkek kardeşi vardır. 2005 yılında çocuk aktris olarak dizilerde yer almaya başladı. Daha sonra S.M. Entertainment elemelerine katıldı ve şirkete girdi.Girls' Generation üyeleri Tiffany ve Taeyeon ile onlar çıkış yapana kadar aynı yurtta kaldı.



5 Eylül 2009'da "La Cha Ta" şarkısıyla f(x) grubunun bir üyesi olarak çıkış yaptı.Grubun Red Light promosyonları sırasında "kendisi hakkında sürekli devam eden kötü yorumlar ve doğru olmayan dedikodular yüzünden ruhsal ve fiziksel olarak yorgun" olma nedeniyle Kore eğlence endüstrisinde aktivitelerine ara verdi. Aktivitelerine ara verdiği 24 Temmuz 2014'te açıklandı. Verdiği aradan bir yıl sonra Ağustos 2015'te resmi olarak f(x) grubundan ayrıldığı açıklandı.



Sulli oyunculuk yapmaya 11 yaşında başladı. Çocuk yıldız olarak birçok dizide yer aldı. Punch Lady (2007), The Flower Girl is Here (2007) ve BABO (2008) gibi filmlerde küçük roller oynadı. 2012 Ağustos'taTo the Beautiful You adlı dizide başrolü oynamaya başladı. Dizideki rolü için saçınından 60 cm kesildi.



2014 Ağustos'ta The Pirates adlı filmde yardımcı olarak yer aldı. Kasım 2014'te Fashion King adlı filmde başrolü oynadı. 2016'da Kim Soo-hyun ile "Real" adlı filmde oynayacağı açıklandı. Ayrıca bu film, f(x)'ten ayrıldıktan sonraki ilk filmidir.



İmajSulli, Kore'de bebeksi yüzü ve uzun boyundan dolayı "Giant Baby (Bebek Zürafa)" takma adına sahiptir. Şarkıcı ve yakın arkadaşı IU "Peach" adlı şarkısını onu düşünerek yazmıştır.



SULLİ NEDEN ÖLDÜ?



Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.