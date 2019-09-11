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11.09.2019 - 13:08| İHA

Sultanahmet Meydanı’nda turistlere drone ile anons

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Drone'li polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, olası yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.

Sultanahmet Meydanı’nda turistlere drone ile anons

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipler, günün farklı zamanlarında Sultanahmet Meydanında drone uçuşu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen drone uçuşlarında bulunan hoparlör ile polis ekipleri vatandaşlara ve turistlere seslenebiliyor. Yazılımları ve donanımları tamamen emniyetin kullanımına uygun olan Drone'ler, üzerine koyulan hoparlör sayesinde farklı dillerde anons ve uyarılarda bulunabiliyorlar. Drone'lerin üzerine ayrıca afet durumlarında kullanılmak için led ışık da takılabiliyor.

OLAYLARA KISA SÜREDE MÜDAHALE ETMEYİ AMAÇLIYOR

Kullanılan Drone'ler istendiği takdirde kameraları değiştirip termal kamera takılmaya da uygun. Drone'lerin bir başka özelliği ise hava araçlarının kendilerini uzak mesafelerden fark edebilmesi. Farklı dillerde yapılan anonslarla havadan meydan ve çevresini izleyerek yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Drone ile aynı zamanda vatandaşlara ihtiyaç duyulması anında uyarılar da yapılabiliyor.

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