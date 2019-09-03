03.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
SüngerBob 20 yaşında
Stephen Hillenburg tarafından yaratılan ve ilk kez 17 Temmuz 1999’da ekrana gelen SüngerBob (SpongeBob), yaşadığı Bikini Bottom’daki arkadaşları ile birlikte 20 yıl boyunca dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.
Şimdiye kadar 208 ülkede, 55’ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların bir numaralı animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor. Nickelodeon’un ikonik karakterlerinden biri olan SüngerBob tüm dünyanın sevdiği karakterleri, pop kültürün diline pelesenk olmuş sloganları, internet üzerinden yayılan fotoğraf ve deyişleri, teatral yansımaları, tüketici ürünleri, Tony Ödüllü Broadway müzikali ve dünyanın dört bir yanındaki sevenleriyle kendi dünyasını kurmayı başardı.
SüngerBob’un 20’nci yıl dönümü vesilesiyle youtube kanalı, mobil oyunlar, yeni tüketici ürünleri, oyuncaklar, moda ve sanat iş birliklerinin yanı sıra önümüzdeki yaz vizyona girmesi planlanan bir de sinema filmi hazırlanıyor.
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