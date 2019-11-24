Süper Lig'de 12. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Süper Lig'de 12. hafta birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Lider Sivasspor'un Kayserispor deplasmanında 4 golle 3 puanı alarak döndüğü haftada Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte yarın oynanacak Gaziantep FK - Antalyaspor maçı öncesi Süper Lig'de görünüm...



SÜPER LİG'DE 12. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)









SÜPER LİG'DE 12. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)





