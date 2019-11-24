24.11.2019 - 21:12 |
Süper Lig'de 12. hafta puan durumu ve maç sonuçları!
Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Heyecanın her geçen hafta biraz daha arttığı Süper Lig'de bu hafta şimdiye kadar oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu derledik. İşte 1 maç eksiğiyle Süper Lig'de 12. hafta puan durumu ve maç sonuçları!
Süper Lig'de 12. hafta birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Lider Sivasspor'un Kayserispor deplasmanında 4 golle 3 puanı alarak döndüğü haftada Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte yarın oynanacak Gaziantep FK - Antalyaspor maçı öncesi Süper Lig'de görünüm...
SÜPER LİG'DE 12. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)
SÜPER LİG'DE 12. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)
Kimyasal alarmı! Bir zarfın içinde geldi...Aksaray'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.