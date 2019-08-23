Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 36,5 milyon bir kişiye isabet etti

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da 9 haftadır devreden büyük ikramiye dün akşam sahibini buldu. Büyük ikramiyenin 36.524.373,95 TL'ye ulaştığı Süper Loto'da kazandıran numaralar ise şu şekilde sıralandı 10, 17, 36, 37, 53, 54

Süper Loto 618. hafta çekilişinde büyük ikramiye İstanbul/Bakırköy ilçesine isabet etti. Süper Loto'da büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 141 kişi 10.047,45 TL, 4 bilen 8.159 kişi, 188,30 TL ve son olarak 3 bilen 172.378 kişi 15,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.