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18.07.2019 - 21:20

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (18 Temmuz MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Süper Loto’da 613. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilen Süper Loto’da şansını deneyen milyonlarca vatandaşımız için 18 Temmuz Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaraları bir araya getirdik….

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (18 Temmuz MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Süper Loto’da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto saat 21:15’te çekildi. Peki yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto’da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı…

18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2, 30, 36, 43, 47 52

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (18 Temmuz MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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