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22.08.2019 - 21:20

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (22 Ağustos MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Süper Loto’da 618. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilen Süper Loto’da şansını deneyen milyonlarca vatandaşımız için 22 Ağustos Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaraları bir araya getirdik….

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (22 Ağustos MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Süper Loto’da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto saat 21:15’te çekildi. Peki yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto’da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte 22 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı…

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10, 17, 36, 37, 53, 54

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (22 Ağustos MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
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